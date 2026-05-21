ಕಾಲುವೆಯ 32 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ; 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು!
ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವೇದನೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
Published : May 21, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 9:14 PM IST
ರೋಪರ್(ಪಂಜಾಬ್): 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ದಿಢೀರ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಜಮೀನು ಮಾರಿದ್ರು, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಕಾಲುವೆಯೊಂದರ 32 ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳಿದ್ದ ಈ ಕಾರು ಪಂಜಾಬ್ ನ ಭಾಕ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳ ನಿಗೂಢ ಕಣ್ಮರೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಕೆಲವು ಬೂಟುಗಳು, ಚದುರಿ ಹೋದಂತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ್ಪುರ ಸಾಹಿಬ್ನ ಕೋಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳ ದುರಂತ ಕಥೆ. ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2000ನೇ ಇಸವಿ. ಮುನ್ನಿ ಲಾಲ್, ತೇಜ್ ರಾಮ್, ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಜಿತ್ ಅವರ 8 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ತೇಜ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕಾರು ಕೋಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರವೂ ಈ ನಾಲ್ವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆಂಬ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ್ರು, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು: ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನಿ ಲಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಅವರು, ನಾವು ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದರೆ, ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೇಜ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೈವರ್ ಕಮಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸೈನಿ ಎಂಬವರು ಕಾಣೆಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಭಾಕ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗಿಳಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 32 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಜಖಂಗೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ನಡೆಯಿತು.
ಬಲವಾದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾರಿನ ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಕಾರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುದ್ವಾರ ಪಾತಾಳಪುರಿ ಸಾಹಿಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾದ ತಮ್ಮವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೋರಿ, ದು:ಖ ನುಂಗಿ ಮನೆಯತ್ತ ಭಾರದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಮುನ್ನಿ ಲಾಲ್. ಮಿಠಾಯಿ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರು ಮದುವೆಯಿಂದ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದೆವು. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾರಿ, ಉಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತೆವು. ಇದೀಗ 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ ಕಮಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮೇ 31ರಂದು ನಾವು ಭೋಗ್ ಆಚರಿಸಿದೆವು. - ಮೃತ ಮುನ್ನಿ ಲಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಮರಳಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದೆವು. - ಬಿಂದ್ರಾ, ಮೃತರ ಸಹೋದರಿ
