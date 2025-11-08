ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 37 ಹಂದಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಾವು: ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ದೃಢ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಕೊಡಂಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 8:59 PM IST
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್(ಕೇರಳ): ಕಳೆದು ತಿಂಗಳು 37 ಹಂದಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಂಚೇರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಪಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎಂಬುವ ಮಾಲೀಕರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಕೋಡೆಂಚೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಂಗಥೋಡ್ ಬಳಿಯ ಮುಂಡೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಸತ್ತಿವೆ.
"ಹಂದಿಗಳು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೋಡೆಂಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಸಿ. ವಿ. ರವಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಸಾವಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕೊಡಂಚೇರಿಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುವಾರ ದೃಢೀಕರಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಗವನ್ನು ಶಂಕಿಸಿದ್ದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಪಿ. ವಿ. ರವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ, "ಸತ್ತ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲೀಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಡೆಂಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಪಶುವೈದ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ರವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡೆಂಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಿಂದ ಸಾಕು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ನಂತರ, ಅದು ಉಳಿದಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.
