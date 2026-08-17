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ಡೆತ್‌ನೋಟ್​ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕುಟುಂಬ

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

FAMILY JUMPS INTO GODAVARI RIVER
ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಎಇ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 2:13 PM IST

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ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌(ಎಇ)ವೋರ್ವರ ಕುಟುಂಬ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರದ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಎಇ ನೂಕರಾಜು (61), ಪತ್ನಿ ಮೀನಾ (59) ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸೌಜನ್ಯ (34) ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ರಿಯಾಂಶ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದವರು.

ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂಕರಾಜು ಅವರು ಪಿಠಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನದಿಗೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೂಕರಾಜು ಡೆತ್​ ನೋಟ್​ ಬರೆದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಾಕಿನಾಡದ ನಾಗಮಲ್ಲಿ ತೋಟ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಇ ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕೊವ್ವೂರು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೂಕರಾಜು ಕುಟುಂಬ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರೋಡ್​ ಕಮ್​ ರೈಲು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಮೇಲಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ನೂಕರಾಜು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಿಯಾಂಶ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆತ್​ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿರುವುದೇನು?: ಕಾಕಿನಾಡ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯೋಜಕ ಶೇಕ್ ಸಾದಿಕ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೂಕರಾಜು ತಮ್ಮ ಡೆತ್​​ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸಾದಿಕ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಡೆತ್​ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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AE FAMILY JUMPS INTO RIVER
RAJAMAHENDRAVARAM
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ANDHRA PRADESH
FAMILY JUMPS INTO GODAVARI RIVER

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