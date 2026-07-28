ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿಯಿದೆ ₹1413 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದ 31 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ!
28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಎಡಿಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 8:29 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಎಡಿಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 31 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 3,660 ಕೋಟಿ. ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಸಿಎಂಗಳು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 25 ಸಿಎಂಗಳು ಬಹು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ (1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು). ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಎಂ ಯಾರು? ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಡಿಆರ್ (ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 1,400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು 931 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಿಆರ್ ವರದಿಯ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ರ.ಸಂ
|ರಾಜ್ಯ
|ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
|ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ
|1
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
|1413 ಕೋಟಿ+
|2
|ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
|ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
|931 ಕೋಟಿ+
|3
|ತಮಿಳುನಾಡು
|ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್
|648 ಕೋಟಿ+
|4
|ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
|ಪೆಮಾ ಖಂಡು
|332 ಕೋಟಿ+
|5
|ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್
|ನೆಫಿಯು ರಿಯೊ
|46 ಕೋಟಿ+
|6
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್
|42 ಕೋಟಿ+
|7
|ಅಸ್ಸಾಂ
|ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ
|35 ಕೋಟಿ+
|8
|ತೆಲಂಗಾಣ
|ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ
|30 ಕೋಟಿ+
|9
|ಪುದುಚೇರಿ
|ಎನ್. ರಂಗಸಾಮಿ
|27 ಕೋಟಿ+
|10
|ಜಾರ್ಖಂಡ್
|ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್
|25 ಕೋಟಿ+
|11
|ಮೇಘಾಲಯ
|ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕೊಂಗ್ಕಲ್ ಸಂಗ್ಮಾ
|14 ಕೋಟಿ+
|12
|ತ್ರಿಪುರ
|ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ
|13 ಕೋಟಿ+
|13
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್
|13 ಕೋಟಿ+
|14
|ಬಿಹಾರ
|ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ
|11 ಕೋಟಿ+
|15
|ಗೋವಾ
|ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್
|9 ಕೋಟಿ+
|16
|ಗುಜರಾತ್
|ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್
|8 ಕೋಟಿ+
|17
|ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
|ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು
|7 ಕೋಟಿ+
|18
|ಸಿಕ್ಕಿಂ
|ಪಿ. ಎಸ್. ತಮಾಂಗ್
|6 ಕೋಟಿ+
|19
|ಕೇರಳ
|ವಿ. ಡಿ. ಸತೀಶನ್
|6 ಕೋಟಿ+
|20
|ಹರಿಯಾಣ
|ನಯಾಬ್ ಸೈನಿ
|5 ಕೋಟಿ+
|21
|ದೆಹಲಿ
|ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ
|5 ಕೋಟಿ+
|22
|ಉತ್ತರಾಖಂಡ
|ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ
|4 ಕೋಟಿ+
|23
|ಮಿಜೋರಾಂ
|ಲಾಲ್ದುಹೋಮ
|4 ಕೋಟಿ+
|24
|ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ
|ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ
|3 ಕೋಟಿ+
|25
|ಮಣಿಪುರ
|ಯುಮ್ನಮ್ ಖೇಮಚಂದ್ ಸಿಂಗ್
|2 ಕೋಟಿ+
|26
|ಒಡಿಶಾ
|ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ
|1 ಕೋಟಿ+
|27
|ಪಂಜಾಬ್
|ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್
|1 ಕೋಟಿ+
|28
|ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
|ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
|1 ಕೋಟಿ+
|29
|ರಾಜಸ್ಥಾನ
|ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ
|1 ಕೋಟಿ+
|30
|ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
|ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ
|85 ಲಕ್ಷ+
|31
|ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
|ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ
|55 ಲಕ್ಷ+
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಳಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ₹55.24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ₹85.87 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ₹42 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ₹11.34 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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