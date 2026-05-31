ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
Published : May 31, 2026 at 2:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
"ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ದು ಸವಾಲಿನ, ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನೌಕಾಪಡೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ" ಎಂದರು.
"ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಬಲಿಷ್ಠ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನೂ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯು ಜಂಟಿ, 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ' ಮತ್ತು ದೇಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು 1987 ಜುಲೈ 1ರಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು. ಇವರು ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ಶ್ರೀವೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ನ ಜಂಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರಂಜಾದ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ನ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ, ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅಡ್ಮಿರಲ್, ತಮ್ಮ ನೌಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಡಗುಗಳಾದ INS ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ವೆಟ್ INS ಕುಲಿಶ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆ INS ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವಿ.
