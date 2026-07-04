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ಮರಣದ ಕ್ಲೈಮ್​ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ ಇಪಿಎಫ್​ಇ

ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಅಜಯ್ ಕೆ. ಮೆಹ್ರಾ, ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 6:00 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 'ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ'ದ ಮೂಲಕ ಮರಣದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಅಜಯ್ ಕೆ. ಮೆಹ್ರಾ, ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರಣದ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 9,744 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 774,377 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಪಿಎಫ್​ಒ ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ: ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್, ಇಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಿನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಹು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾವಿನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಯುವಜನರನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹99,446 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದರು.

ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸೇರುವ ಸುಮಾರು 1.92 ಕೋಟಿ ಯುವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು 2027 ಜುಲೈ 31ರ ನಡುವೆ ರಚಿಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು: ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ, ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ವೆಲ್ಹಾಮ್ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿಎಲ್​ಇ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಡಿಎಲ್​ಇ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ವೆಲ್ಹಾಮ್ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಕೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

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