ಸ್ಖಲನ ಮಾಡದೆ ಭಾಗಶಃ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಅತ್ಯಾಚಾರವಲ್ಲ: ಛತ್ತೀಸಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಛತ್ತೀಸಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಲಾಸಪುರ (ಛತ್ತೀಸಗಢ): ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

2004 ರಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಯು ಛತ್ತೀಸಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 200 ರೂ. ದಂದ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಪರಾಧಿಯು ಸ್ಖಲನ ಮಾಡದೆ ಭಾಗಶಃ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2004, ಮೇ 21 ರಂದು ಧಮ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಾಸುದೇವ್ ಗೊಂಡ್ ಎಂಬಾತ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಧಮ್ತಾರಿ (ಕ್ಯಾಂಪ್-ರಾಯ್‌ಪುರ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 2005, ಎಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 376(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ್ ಗೊಂಡ್ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಕ್ಷನ್ 342 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಲವಂತದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಯಾಪೊರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. FSL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ, ಭಾಗಶಃ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಆದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂದು ಹೋಗಿ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ರ ಬದಲಿಗೆ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 (1) ಮತ್ತು 511 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು.

ಆರೋಪಿಯ ಜಾಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

RAPE DEFINITION
ಛತ್ತೀಸಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ತೀರ್ಪು
CHHATTISGARH HC

