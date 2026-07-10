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ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ: ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Delhi High Court
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 4:36 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ : ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ನಿಯಮಿತ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ₹1.6 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010 ರಲ್ಲಿ "ಆಟ ಪಟಾ ಲಪಟಾ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮೇ 30, 2010 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು' ಎಂದು ದೂರುದಾರರಾದ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. (80 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2012 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ದೂರುದಾರರಿಗೆ 11,10,60,350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ತಾವು ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
CHEQUE BOUNCE CASE
ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌
NEW DEHLI
ACTOR RAJPAL YADAV SENTENCED

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