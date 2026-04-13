ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿ ಕಾಯಲು ಹಾವು, ಮೊಸಳೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತನೆ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ
ಭಾರತ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ತಡೆಯುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 5:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ನದಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರ ತಡೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು 'ಅವಿವೇಕದ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು 1972 ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಜನರು ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾರ್ ಮನಾಬಾಧಿಕರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಂಚ (MASUM) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರೀಟಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜತೆಗೆ, ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಜಂತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ರಾಯ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 175 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನದಿ ತೀರ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರು, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾವು, ಮೊಸಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF)ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಗಡಿ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ದೇಶದ ಇತರೆಡೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಫಿರೋಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಜಲ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ವರ್ತನೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಣ್ಯಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿರುವ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ: ಬೆಟ್ಟಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಂತಹ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಗಡಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಒಟ್ಟು 4096.7 ಕಿಮೀ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, 3232.218 ಕಿಮೀ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 858 ಕಿಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 175 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ: ಜೈಲುಗಳಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
