ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ದನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಅಧವ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಯಾರೀ ಅಧವ್​​?: ಪ್ರಧಾನಿ, ಪವಾರ್​ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಅಧವ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Activist Baba Adhav
ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ದನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಅಧವ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ (@PawarSpeaks)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 9:03 AM IST

2 Min Read
ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಅಧವ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧವ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಹೆಡ್‌ಲೋಡರ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 95 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಅಧವ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಬರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅಧವ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಧವ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗಳ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಡ್‌ಲೋಡರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘವಾದ 'ಹಮಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್' ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅಧವ್​.

ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧವ್ ಅವರು ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಅಧವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, 12 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8.25ಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿತಿನ್ ಪವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಅಧವ್, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಾದ 'ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಏಕ್ ಪನ್ವಾಥ' (ಒಂದು ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಿಂದು)ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.

2024 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಅಧವ್ ಅವರು "ಇವಿಎಂಗಳ ದುರುಪಯೋಗ"ದ ವಿರುದ್ಧ ಪುಣೆಯ ಫುಲೆ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಹಮಾಲ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲೇ ಅಧವ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೈಕುಂಠ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಧವ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​; ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಾಬಾ ಅಧವ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೋದಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧವ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಭೀತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

