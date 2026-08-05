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ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು: ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದ IMD

ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು ಅಂಕಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 12:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ, ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಹಲವು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆತಡೆ ರೇಖೆಯು ಅನೂಪ್‌ಗಢದಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಶಾಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಹರಿಯಾಣ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ವಾಯುವ್ಯ ಬಿಹಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಚಲನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ​, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆಶ, ಪಂಜಾಬ್​, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್​ಸಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೊ ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭೂ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಸಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಪಕೇಶ್ವರ ಮಹದೇವ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ 24ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರೈನ್​ ಹಾಟ್​ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್​, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಖರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ 4ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ. ಇದ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ, ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಗುಜರಾತ್​, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವರ್ಷಧಾರೆ: ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

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ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ: ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರದಾ ನದಿ, ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

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