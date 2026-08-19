ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ
ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : August 19, 2026 at 6:29 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಆಗಸ್ಟ್ 20) ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರವೂ ಅವರು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು, ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮರಾಠಿಯೇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಅಭಿಯಾನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತ ರವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (RTO) ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ: ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಮರಾಠಿಯೇತರ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ನಿಯಮವು ಚಾಲಕರನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.
"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಾಠಿಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು 'ಕೆಲಸದ ಜ್ಞಾನ' ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಕೆಲಸದ ಜ್ಞಾನ' ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೇವಾ ಸಾರಥಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಡಿ.ಎಂ. ಗೋಸಾವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಆರ್ಟಿಒದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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