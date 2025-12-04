ETV Bharat / bharat

ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 2009ರ ಆಸಿಡ್​ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ ಎಂದ ಸಿಜೆಐ

ಆಸಿಡ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಳಂಬ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 5:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2009ರ ಆಸಿಡ್​ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​​ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಆಸಿಡ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್​ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, 2013ರವರೆಗೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವೀಲ್​ಚೇರ್​ನಿಂದ ಅಲುಗಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಜೆಐ, ದಾಳಿಕೋರರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ದೆಹಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ಸಾಗಿದೆ. ಪೀಠವೂ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

2009ರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪರ್ಮಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಸಿಡ್​ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕುಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಸಿಡ್ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾನೆ? ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಆಹಾರದ ನಾಳದ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಆಹಾರ ಪೈಪ್​ ಜೋಡಿದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ತುಷಾರ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿಜೆಐ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು. 2009ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

