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2014 ರಿಂದ 2026ರ ನಡುವೆ 17.1 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಲ್​​ ಮಿಲನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ

ಎನ್​​ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​ ಭಾಗಿ - ಕ್ರೀಡೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.

NDA MEETING
ಎನ್​ಡಿಎ ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ (IANS)
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By PTI

Published : August 4, 2026 at 12:51 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್​ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುಪಿಎ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2004 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 2.89 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ 2014 ಮತ್ತು 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17.1 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಜೆಡಿಯು, ಜೆಡಿಎಸ್, ಎನ್‌ಸಿಪಿ, ಶಿವಸೇನೆ, ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ, ಟಿಡಿಪಿ, ಎಲ್​​ಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಎನ್​ಸಿಪಿಐ ಎರಡನೇ ಸಲ ಭಾಗಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ತೊರೆದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಲ್ಲದ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿರುವ ನಾಯಕರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

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MANGAL MILAN MEETING
ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
NDA MEETING

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