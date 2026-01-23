ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇರಿದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 23, 2026 at 10:13 AM IST
ಜಬಲ್ಪುರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಬೆ ಅವರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಭೋಪಾಲ್ನ ಶಹಜನಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಅತುಲ್ ನಿಹಾಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ.
ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2024ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನ ಶಹಜಹಾನಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ, 15 ನಿಮಿಷ ಆಟವಾಡಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದಾಗ ಅಜ್ಜಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳದ ನೆರವು ಪಡೆದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಅತುಲ್ ನಿಹಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, ಆರೋಪಿಯ ತಾಯಿ ಬಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಚಂಚಲ್, ಸತ್ತ ಇಲಿಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಫಿನಾಯಿಲ್ನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ವಾನ ದಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ: ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ತೀವ್ರತರದ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಆರೋಪಿ ಅತುಲ್ ನಿಹಾಲೆ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಲಕಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಚಾಕು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ನಿಹಾಲೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಆರೋಪಿಯ ಕೃತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
