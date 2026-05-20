ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಜಿಎಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ: ಹಣದ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅವಾಕ್ಕು

ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಹಣದ ರಾಶಿ ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಅಂದಾಜು 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಜಿಎಂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 12:42 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಎಂ ಸಗ್ಗಂ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ -3ರ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಎಸ್​​​ಪಿ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಪುರದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ರಾಶಿ ಹಣವನ್ನು ಕಂಡು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು: ಸುಮಾರು 1.10 ಕೋಟಿ ನಗದು, 2.1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 9.2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ವಸತಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನೆ, ಜಿಎಚ್​ಎಂಸಿ ಮಿತಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟೆಡ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು, ಮಾರುತಿ ರಿಟ್ಜ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆರ್ಯಾಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿ ಮಂಡಲದ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ 400 ಚದರ ಗಜಗಳಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚ: ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ಚಂಚಲಗುಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

