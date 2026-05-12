ಕೇವಲ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು AC ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಹತ್ಯೆ
ಗಾಂಜಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ 700 ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 12, 2026 at 3:06 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೇವಲ 700 ರೂಪಾಯಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಅತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್(24) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಂ.ಜಗದೀಶ್, ರಾಮ್ ರೋಷನ್ ಯಾದವ್, ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎ.ನಿಖಿಲ್, ಜಿ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಗಲರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬವರನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್, ಅತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹೌಜ್ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 700 ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹುಸೇನ್ ಗಾಂಜಾ ತಲುಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಮೇ 9ರ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 223ರ ಬಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆತನನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯ ಗುಂಪು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನನ್ನು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಎಸಿಪಿ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ತಾಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಸಿಪಿ ಸಜ್ಜನರ್ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
