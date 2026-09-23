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ಆದಿಲಾಬಾದ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣ; ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೇರಿಕೆ

ಸೋಮವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆರಿದೆ.

UPDATE : AC Explosion in Adilabad RIMS Children's Ward, Death Toll Rises to Five
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 2:59 PM IST

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ಆದಿಲಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಆದಿಲಾಬಾದ್​ನ ರಿಮ್ಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್​ನ ನವಜಾತಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಲಿಂಗಪುರ್​ನ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದುಬ್ಬಗುಡದ ನಾಗುಬಾಯಿ ಅವರ ಶಿಶುಗಳು ಅಸುನೀಗಿವೆ.

ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ರಿಮ್ಸ್​​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 27 ಶಿಶುಗಳು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್​ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಶಿಶುಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಇಚೋಡಾದ ಐದು ದಿನದ ಶಿಶುವೊಂದು (ಸಲೀಂ ಎಂಬುವರ ಮಗು) ಅಷ್ಟ್ರರಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಶಿಶುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಶು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಮೃತ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP) ಅಖಿಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಿಲಾಬಾದ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ; ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು

TAGGED:

RIMS CHILDRENS WARD
AC EXPLOSION IN ADILABAD
ಎಸಿ ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣ
ಆದಿಲಾಬಾದ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಪೋಟ
AC EXPLOSION IN RIMS

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