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ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ; ಎರಡು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು

ಆದಿಲಾಬಾದ್​ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಶಿಶುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

AC Explodes at Adilabad RIMS Hospital
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 9:07 AM IST

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ಅದಿಲಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆದಿಲಾಬಾದ್​ನ​ RIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ADILABAD RIMS HOSPITAL
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ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು
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