ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆ; ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 5:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ. ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಪ್ಪು ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಪೀಠವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವಕರೇ. ಲಕ್ನೋದ ಎಸಿಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು, "ನೀವು ನನಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
'ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆದಾರರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ನಂತರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಕ್ಷಿದಾರನ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೀಠ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
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