ನಕ್ಸಲ್‌ಗಢದಿಂದ ವಿಕಾಸ್‌ಗಢದವರೆಗೆ; ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ

ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಅಬುಜ್ಮದ್‌ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪ, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 8:50 PM IST

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹಬೇಡ ಹಾಗೂ ಅಬುಜ್ಮದ್ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಬಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪ, ರಸ್ತೆ, ನೀರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತಾದರೂ ನಕ್ಸಲರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 1970ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ನಕ್ಸಲಿಸಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಬುಜ್ಮದ್ ಅಕ್ಷರಶಃ "ಅಜ್ಞಾತ"ವಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)

ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದವು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ನಕ್ಸಲರ ನಿರಂತರ ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೇ ಬದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು: 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಬುಜ್ಮದ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಕ್ಸಲರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೀಗ, ನಕ್ಸಲೀಸಂ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಬ್ರಹಬೇಡ ಗ್ರಾಮವು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೀಯರ ಅಡಗುತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ: ಬ್ರಹಬೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈಗ ಎಂಬ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್​ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY) ಅಡಿ ಬ್ರಹಬೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು, ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ETV Bharat)

"ಮೊದಲು, ನಕ್ಸಲರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಲುಪಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ಯೊಯ್ಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹಿಚಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಹಿಂದಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ನದಿ (ETV Bharat)

ಈಗ ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯುತ್​ - ನೀರು: "ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲು, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳು ಸಹ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋರುವ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆ. ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಈಗ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಹೊಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ನೀರಿನಂತಹ ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಹಿಚಾಮಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

"ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಾವಣೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸುಖನಾಥ್ ಹಿಚಾಮಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ: "ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಟಾನಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಸತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಚಾಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಅಬುಜ್ಮದ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು, ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆಡಳಿತವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ಜೈನ್.

