ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು.
By PTI
Published : October 26, 2025 at 1:56 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 2:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2024-25ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 20,817 ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಯೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 3812 ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 17,965 ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2245 ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1016 ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 463 ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 223 ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 81 ಶೂನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಪರಿಷತ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12,954 ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದೇ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7,993 ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ 5 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪುದುಚೇರಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ದಮನ್ ಮತ್ತು ಡಿಯು, ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 33 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಿವೆ.
ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲಿದೆ. ನಂತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ.
2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,18,190 ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು 2023-24ರಲ್ಲಿ 1,10,971 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿ.
"ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ 5 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ; ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು