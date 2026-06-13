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ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಒಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರ ಸಹಿಗಳ ನಕಲು ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ನೀಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

Abhishek Banerjee
ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS /file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 2:50 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಎಂದ ಅಭಿಷೇಕ್​, ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಈ ನಡುವೆ ಸಿಐಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರ ಸಹಿಗಳ ನಕಲು ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ನೀಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭಬಾನಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಲೆಘಾಟ ತೃಣಮೂಲ ಶಾಸಕ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಸೆರಾಂಪೋರ್ ಸಂಸದರು, ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಟುವಾದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಭೀಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಾಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕೇಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.

ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾಜಿ ನಿಲುವು ತೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ನಿರ್ಣಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ನಕಲಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಿರ್ಷಣ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಕೀಲರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪರವಾಗಿ ಶಿರ್ಷಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವಕೀಲ ಅಯನ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ದೀದಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್​ರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಾಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜತೆ ದೀದಿ ರಕ್ತಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಸದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
ವಿವಾದ ತಣಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಭಿಷೇಕ್​
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
MP KALYAN BANERJEE
DEFUSE TENSIONS KALYAN BANERJEE

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