ಐ ಪಾಕ್​ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚಾಂಡೆಲ್​ ಬಂಧನ; ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಂಡೆಲ್​​ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 5:54 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಟಿಎಂಸಿಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಐ- ಪಾಕ್ (ಇಂಡಿಯನ್​ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್​ ಆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಟಿ)ಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನೇಶ್​ ಚಾಂಡೆಲ್​​ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಂಡೆಲ್​​ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಪಾಕ್​ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನೇಶ್​ ಚಾಂಡೆಲ್ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ, ಇದು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೇನು ಕುರುಡರಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒತ್ತಡದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಡಿ, ಎನ್‌ಐಎ, ಸಿಬಿಐನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಸೋಮವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ I-PAC ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನೇಶ್ ಚಾಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

