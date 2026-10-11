ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ-ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ; ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು- ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 2:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ (ಸಿಜೆಪಿ) ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಅನಿತಾ, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಶನಿವಾರವೇ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "What crime had he committed that he was not even allowed to attend his grandmother's funeral? What crime has he committed? Is he a terrorist or a traitor? The government automatically releases those… pic.twitter.com/A79cAc0agb— IANS (@ians_india) October 11, 2026
ಅಭಿಜೀತ್ಗೆ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೇನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಆತನನ್ನು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's father, Bhagwan Dipke, says, "We tried contacting him but could not succeed. Delhi Police is lying. If he had received news of his grandmother's demise, he would have come by now. His friends told me that he has been shifted… pic.twitter.com/Uuvhwr5Zz5— ANI (@ANI) October 11, 2026
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು: ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುಃಖದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಜೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ವಿಮಾನದೊಳಗೇ ಅಭಿಜೀತ್ ವಶ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನು ವಿಮಾನದೊಳಗೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026. A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಮೀನು ಬಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೂವರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸಾಂತುಕ್ ಪಿಂಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ದಿಪ್ಕೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
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