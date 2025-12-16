ಅಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಇಂದು ರಕ್ತದಾನಿ: 7 ಬಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ವಾನ
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿದರೂ, ಜನರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ಈವರೆಗೆ 7 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಖಮ್ಮಮ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನೀವು ಮಾನವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಖಮ್ಮಮ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಯಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಶ್ವಾನವು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಏಳು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಶವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ವಾನವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಈಗ ರಕ್ತದಾನಿ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಕರೆತಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಯಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಶ್ವಾನವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅದು ತೆರಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಈ ನಾಯಿಗೆ ಹುಲಿ (ಪುಲಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಹಾರ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲದೇ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಶ್ವಾನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ನೆರವು: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶ್ವಾನವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯಲು ತಕ್ಷಣದ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲಿಯು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದಾನಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪುಲಿ ಶ್ವಾನವು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶ್ವಾನವು ಹಲವು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
