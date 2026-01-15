16 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ವಿವಾಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ: ಆಟೋದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ವರೆಗೂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮಹಿಳೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಛಲಗಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗಣಿತ. ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ದಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಇದು.
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಗಂಡನಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಳಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ. ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಕಿಯೋಂಜರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಯಶೋಗಾಥೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಗಂಡನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಸಂತೋಷಿ ಡಿಯೋ (37) ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಟೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಹರಿಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಈಕೆ, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನೂ ದೂರವಾದ. ಇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ದೂರವಾದ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲು ಆಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.
ಚೆನ್ನೈ ಮಹಿಳೆ ಕಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ: ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂತೋಷಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಇವರು, ತಾನೂ ಆಟೋ ಓಡಿಸಬಾರದೇಕೆ ಎಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು.
2015 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಸಂತೋಷಿ ಅವರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು. "ಒಡಿಶಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (OSDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರೋಟೊ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಿಯೋಂಜಾರ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಎನ್ ತಿರುಮಲ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂತೋಷಿ ಅವರು ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ತರಬೇತಿ: ಆಟೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ಸಂತೋಷಿ ಅವರು, ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುವಾಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 40 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕದ ವೋಲ್ವೋ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷಿ ಅವರ ಛಲವು, 2021 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ 'ಮೊ ಬಸ್' (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್) ಚಾಲಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ: ಸಂತೋಷಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನದು. "ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಿಯೋಂಜಾರ್ನಿಂದ ಕಟಕ್ನ ಎಸ್ಸಿಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ವಾದಿಸಲು 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೊರಾಪುಟ್ ಸೇರಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಟೋ ಫೇವರಿಟ್" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ನನಗೆ ವೋಲ್ವೋ ಟ್ರಕ್ ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸೂ ಪಡೆದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಗರ್ವದಿಂದ ಸಂತೋಷಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
