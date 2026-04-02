ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ AAP: ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ಮುನಿಸೇ ಕಾರಣ?
ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಆಪ್ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 6:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು (ಆಪ್) ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಉಪ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ನೀಡಬಾರದು. ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದೆ.
ಚಡ್ಡಾ - ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು?: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ಅವರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಚಡ್ಡಾ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜೊತೆ ಮುನಿಸು?: ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿನ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಚಡ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಎಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳು, ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸಂಸದೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು: ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಸಂಸದರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಿತ್ತಲ್, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ಉಪ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಪಕ್ಷವು 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ 7 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಚ್ದೇವ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ನಾಯಕರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ದುರ್ಬಲ ನಾಯಕ" ಎಂದು ಹೀಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಅರಾಜಕ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಸರದಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
