ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾರಂತೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಆರೋಪ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಸೋಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ANI)
By PTI

Published : May 5, 2026 at 6:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್​ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್​ ಮಾಡಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ, ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಪುರ್ತಲಾ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರ ಅಲೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರು. ಆಪ್​ ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಟ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್​ ನಾಶ: ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್​ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯವೇ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪ್​ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು (ಬಿಜೆಪಿ) ಪಂಜಾಬ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ಪಂಜಾಬ್​ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಸಂಸದರ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಆಪ್​ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಜಾಬ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶತ್ರು ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಅವರನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಸೋಮವಾರ) ಪಂಜಾಬ್​ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ 6 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

