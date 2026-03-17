ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್: ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಶಾಸಕಿಯ ಪತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಚೆಕ್ಬೌನ್ಸ್ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಆಪ್ ಶಾಸಕಿಯ ಪತಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈಗ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 17, 2026 at 12:11 PM IST
ಮೊಹಾಲಿ (ಪಂಜಾಬ್): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಡೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಖರಾರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಗಗನ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ಶಹಬಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು 7 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರಣೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪ್ ಶಾಸಕಿಯ ಪತಿ ದೋಷಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಖರಾರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಗಗನ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ಶಹಬಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಹಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂವರು ದೋಷಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಗಗನ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರರ ವಕೀಲ ಭರತ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, 1881 ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 138 ರ ಅಡಿ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾನೂನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪವೇನು?: 22,950 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಸತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು 515 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ, ಮೂವರು ಪಾಲುದಾರರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2018 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2018 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ಅದೂ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೂರುದಾರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಜಿರಾಕ್ಪುರ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕಮಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, 'Ms ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್'ನ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶಹಬಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಹಿ, ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಚತರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು 'ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ' ಮತ್ತು 'ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ'ದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: