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ಎಥೆನಾಲ್​ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​

ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್​ ಅಭಿಯಾನ - ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ - ಆಪ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಘೋಷಣೆ.

AAP MARCH PM HOUSE
ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 1:47 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಆಪ್​) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್​ 4) ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಇಂದು ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಥೆನಾಲ್​ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ರಹಸ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್​ 4) 100 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ತಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ': ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು E20 ಇಂಧನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್​ನಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಎಎಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಥೆನಾಲ್ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಅಭಿಯಾನವೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

KEJRIWAL ON E20 PETROL
E20 FUEL
ETHANOL
E20 PETROL
AAP MARCH PM HOUSE

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