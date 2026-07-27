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E20 ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಟೌನ್​ ಹಾಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಎಪಿ: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಮನವಿ

ವಾಹನಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ E20 ಇಂಧನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 4:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: E20 ವಿರುದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೌನ್​ಹಾಲ್​​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಾಹನಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ E20 ಇಂಧನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಷನ್​ ಕ್ಲಬ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ E20 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. E20 ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

E20 ತೈಲ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಎಪಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಅರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 8588833212 ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಲಿಂಕ್​ ಪಡೆದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಿವೆ ಎಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

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