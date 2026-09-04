ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ದಿಡೀರ್ ಕುಸಿತ ಘಟನೆ: ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ AAIB ಶಿಫಾರಸು!
ಪೈಲಟ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಅಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 5:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಫುಕೆಟ್-ದೆಹಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿಡೀರ್ ಕುಸಿತದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ AAIB ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಪೈಲಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನ 36,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 24 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವ AAIB, ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಅಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
AAIBನ 10 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮರು ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಿನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅತ್ತ - ಇತ್ತ ಆಗಿವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೀಟು ಮತ್ತು ತುರ್ತು-ನಿರ್ಗಮನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು AAIB ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. “ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ DGCA ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರ: AI 2379 ನಂಬರ್ ನ ಏರ್ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಫುಕೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 01:41 UTC (07:11 IST) ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಿಶುಗಳು, ಆರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 145 ಜನರಿದ್ದರು. (ಸುಮಾರು 137 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು)
03:40 (09:10 IST)ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಮಾನವು 34,000 ಅಡಿಯಿಂದ 36,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 04:02:43ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ 36,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಚೈಮ್ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು. ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸಹ -ಪೈಲಟ್ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 372 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ, ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸುಮಾರು 292 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
04:02:52ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆಗ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದವು.
ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಮಾನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಠಾತ್ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸದೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇ 11L ನಲ್ಲಿ 05:30ಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು.
ಮೊದಲೇ ಮನವಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು 24 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದವು. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 5, 9, 10, 11, 18, 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು PSU ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿವೆ. 10ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಳಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ ಮುರಿದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ (R2) ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುರಿದಿದೆ. 20–22ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ತುರ್ತು ದೀಪ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. 20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಡಭಾಗದ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಿನ್ ಬಾಗಿಲು ಹಿಂಜ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ತಪಾಸಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಶ್ರೀನಗರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಡಿಕ್ಕಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಮುಂಬೈ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ: 38 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ