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'ದುರಾಸೆಗೆ ಜನಾದೇಶ ತಿರಸ್ಕಾರ': ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಕಿಡಿ

ದುರಾಸೆಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆಯ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 1:17 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿರುವ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಬಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಕಿರುವ ಠಾಕ್ರೆ, ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ಎನ್​ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಾವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ದುರಾಸೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ 9 ಮಂದಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

6 ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

2022ರಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹಲವು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಹೋಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಸಂಸದರೂ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಿ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಸಂಚಲನ: ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ತಲಾ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಫರ್- ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್

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