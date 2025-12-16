ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ Aadhaar ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ!
ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ ಆಧಾರ್ ಯುಐಡಿಎಐ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Published : December 16, 2025 at 5:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಮಗು ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವರು ಜೆಇಇಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಾಲ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ ಆಧಾರ್: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಧಾರನ್ನು ಬಾಲ ಆಧಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಈ ವೇಳೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ: ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (ಎಂಬಿಯು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೂ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳು 2016 ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ: ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆ: ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಎಂ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ: ಯುಐಡಿಎಐನಿಂದ ಎಂಆಧಾರ್ (mAadhaar) ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಪಿವಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್, ಇ-ಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ ಜನರೇಷನ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
