ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ: ಲಾಂಡ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ!!
ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಯುವಕನೋರ್ವ ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : May 11, 2026 at 2:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಆದಾಯ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ!.
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರ್ಕೋಡ್ ಮೂಲದ ಚಮಕುರಿ ಸೂರ್ಯ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ ಈಗ 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ: ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಮಕುರಿ ಸೂರ್ಯ, ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಲು 2015 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಆಗ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ! ಸದ್ಯ ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ: ಒಮ್ಮೆ, ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿಗಾಗಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನಂದು ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದೇ ಈ ಲಾಂಡ್ರಿ ಉದ್ಯಮ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ 'ಡಾರ್ಕ್ ಟು ವೈಟ್' ಎಂಬ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡತೊಡಗಿದೆವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ತಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಲಾಂಡ್ರಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ತಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಟು ವೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ತಾವು ಕೊಡುವ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತನಾದರೆ ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೇ? ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅವರು ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಏಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು 'ಡಾರ್ಕ್ ಟು ವೈಟ್' ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ನನಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! - ಸೂರ್ಯ ಚಮಕುರಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಟು ವೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಕ
