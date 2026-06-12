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'ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞ, ಆದರೆ..': ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘನಘೋರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್. ಅಂದಿನ ಕಹಿನೆನಪುಗಳು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಕಹಿನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 9:48 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 12, 2025. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ AI-171 ಲಂಡನ್‌ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ 32 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಂಡು, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದೆ.

ನತದೃಷ್ಟ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನದಿಂದ ವಿಮಾನ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು 241 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸಜೀವ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರು. ಅಷ್ಟೇಕೆ?, ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ 19 ಜನರ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿಯೂ ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 260 ಜನರು ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಇಂಥ ಭಯಾನಕ ವಿಮಾನ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ. ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಏನೋ, ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್.

ವಿಮಾನ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾರ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆಯಾದೀತು ಹೇಳಿ?

ಈ ಭಯಾನಕ ದುರಂತಕ್ಕೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ. ವಿಮಾನ ಅವಫಾತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡದಂತೆ ಯಮನ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ..

"ನಿದ್ರೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲಾರರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಾನಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞ. ಆದರೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ 39 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಇವರು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯುಕೆಯ ಹಡ್ಜೆಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಮಾನ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

AI171 ದುರಂತದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದ ರಮೇಶ್​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

TAGGED:

SOLE SURVIVOR OF AIR INDIA CRASH
AI 171 CRASH ONE YEAR
AIR INDIA CRASH
VISHWAS KUMAR RAMESH
AHMEDABAD AIR INDIA CRASH

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