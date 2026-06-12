ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ 'ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್'ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ದುಃಸ್ವಪ್ನ!
ಈತ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಈ ದುರಂತ ದಾಖಲಾದ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾಗಿತ್ತು.
By PTI
Published : June 12, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 1:30 PM IST
ಮೇಘರಾಜ್ (ಗುಜರಾತ್): ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆರ್ಯನ್ ಅಸಾರಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ನೋಡುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಆತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆತ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತನಿಗೆ ಇಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದೀಗ 18 ತುಂಬಿರುವ ಆರ್ಯನ್ ಅಸಾರಿ ಮೂಲತಃ ಗುಜರಾತ್ನ ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಯುವಕ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 12ರಂದು 260 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಈ ದುರಂತ ದಾಖಲಾದ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ ಅಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ.
ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಯನ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ನಾನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೇಘನಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್, ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆದರೆ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದುರಂತವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆಯಿತು.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು, ಬಳಿಕ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡಾದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತಲ್ಲದೇ, ಆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಮಗನ್ ಅಸಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಳೆಯಲು ಅರ್ಯನ್ ಬಂದಿದ್ದ. 12ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಖರೀದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಈ ಭೇಟಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಈತನ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈತನ ತಂದೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬರಲು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅರ್ಯನ್ ಬಹುತೇಕ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದುರಂತ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆತ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದ, ಇದೀಗ 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈತ ಈಗ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತವು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯನಾದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೆ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್ ಎಂದರು. ನಾನು ಹೌದು ಎಂದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದರೂ, ಮಾಸದ ನೆನಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಎಂಬ ಅಳಕು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದರು ಆರ್ಯನ್.
ಈತನ ಈ ಭಯ ಅವನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ನ ಆಚೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಕನಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರ್ಯನ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತುಸು ಅಂಜಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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