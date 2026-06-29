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ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹೆದರಿ YouTube ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ; ಮಹಿಳೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 11:21 AM IST

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ತಿರುಪ್ಪುರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್​ ಹೆರಿಗೆಯಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೋರ್ವಳು ಎರಡನೇ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಿರುಪ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎರಡನೇ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆಕೆ ಹೆದರಿದ್ದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಭಯಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು ಎಂದು ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್​ 24 ರಂದು ಪುಂಜೈ ಥಲವೈಪಳಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಕೂಡಲೇ ಪೆರುಂದುರೈ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಯಿಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್​ ಕೇರ್​ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ (ಜೂ. 28) ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ 32 ವರ್ಷದ ಶಶಿಕಲಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೃತ ಶಶಿಕಲಾಳ ಪತಿ ಕುಝಂಥೈಸ್ವಾಮಿ, '' ನಾವಿಬ್ಬರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ 2020ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ಸಿಸೇರಿಯನ್​ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಾನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪತಿ ಕುಝಂಥೈಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜೂನ್​ 23ರ ರಾತ್ರಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜೂ.24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:42ಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೂರು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆತಂದ ವೇಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಣ್ಣತ್ಥೂರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತಿಯಾ ಅವರು ಉಥುಕುಳಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಣಂತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಳು.

ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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