ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ: ಜನಮನದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ!
ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುತ್ರರೂ ಆಗಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 16, 2026 at 2:04 PM IST
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬದುಕಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿಸುಲು ಅವರ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಆಡಿದ ಈ ಗಹನವಾದ ಮಾತುಗಳು, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸ್ಮರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕವೇ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾದ ಅವರ ಜೀವನವು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಪಯಣ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಾಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ 'ಕರ್ಮಯೋಗಿ'. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ, ಕುಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ; ತಾವು ನಂಬಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ; ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವಾಗಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರು. ಎಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿ 'ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ'ದಂತೆ (ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಂತೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್, 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಜನತೆಗೆ ಅಂತಹ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅವರು 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 'ಅಕ್ಷರ ಸೈನ್ಯ'ವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನಗುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ತಾವು ಹಿಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವವೇ 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡೆಗಿನ ಗಮನದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಈ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.
'ಭಗವದ್ಗೀತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಮಾಜವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈನಾಡು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಿವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್'ನ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ.
ತನ್ನವರು - ಪರರು(ಸ್ವ - ಇತರರು) ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು 'ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು' ಸಾರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಡೀ ಈನಾಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್
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