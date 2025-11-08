ETV Bharat / bharat

ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಊರು: ಮನೆಗೆ ಮೂವರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಛಲದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ.

EMPLOYEES VILLAGE
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಊರು ಸಾರಂಪೇಟೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 3:01 PM IST

ನಲ್ಗೊಂಡ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇದು 76 ಮನೆಗಳಿರುವ ಸಣ್ಣ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 190 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್​ ನೌಕರಸ್ಥರೇ?. ನಿಮಗಾದ ಅಚ್ಚರಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಿಗುಡ ಮಂಡಲದ ಸಾರಂಪೇಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನರ ವಿಕಾಸವು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮವು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರು ಮರಿಗುಡ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: 1968 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದವತ್ ಜಗರಾಮ್ ಎಂಬಾತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಈತನೇ. ಇದರ ಬಳಿಕವೇ ನೋಡಿ ಊರಲ್ಲಿನ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಜಗರಾಮ್​ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಇತರ ಅನೇಕರು ಅವರ ಹಾದಿ ತುಳಿದರು.

ಇಂದು, ಗ್ರಾಮದ 230 ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 70 ಮಂದಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನೌಕರರು: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಸರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಂಪೇಟೆಯು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯವೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೋಟೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

