ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಇ.ಡಿ. ಶೋಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಡತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು 'ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ': ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಡೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 6:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಟಿಎಂಸಿ) ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐ- ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಡತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು 'ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಇ.ಡಿ. ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೇ ಸಿಎಂ ದಾಳಿ - ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಮೆಹ್ತಾ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪರ ವಾದಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೇ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ವಾದಿಸಿದರು.
ಈಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?- ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲ ಸಿಬಲ್: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು, ಇದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ?. ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ದಾಖಲೆಗಳು ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ, ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ದುರುದ್ದೇಶಿತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ದೂರಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠವು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿತು.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಬಂಗಾಳದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಜೈನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇ.ಡಿ. ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: