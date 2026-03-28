ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ-ಸೀತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪೋಷಕರು: ಆಂಧ್ರದ ಚಿನ್ನ ಭದ್ರಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
137 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ.
Published : March 28, 2026 at 1:37 PM IST
ಕಾಕಿನಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಡಪುಡಿ ಮಂಡಲದ ಚಿನ್ನ ಭದ್ರಾದ್ರಿಯೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ನೀಡಿದ ದೈವಿಕ ವರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 137 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೀತಾ-ರಾಮರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
