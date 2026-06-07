ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ 'ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್'
ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಅಗಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅಜರಾಮರ.
By Bilal Bhat
Published : June 7, 2026 at 4:09 PM IST
ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವಲ್ಲ. ಅದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಫಲ.
ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಧಕರು: ನಿರ್ಭೀತ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ; ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರರ ತಂಡ; ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸಿದವರು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಸಾಧಕ (ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಜೂನ್.8) ರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ನಡುಗಿದವು. ಅವರು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದವು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈನಾಡು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು. ವಾಕ್ಯರಚನೆಯ ದೋಷಗಳು, ಪದಗಳ ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇತರರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಈಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಂತೆ 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ನಂತಹ ಬಹುಭಾಷಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗೌರವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. "ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಹುತೇಕರು ಇನ್ನೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತೆಲುಗು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ "ಈನಾಡು", ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೂರದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನ್ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NIB) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕವರ್ಡ್ (HYC) ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರ್ಭೀತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.
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