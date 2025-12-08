ಗಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ
ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು.
Published : December 8, 2025 at 1:23 PM IST
ಲೇಹ್ (ಲಡಾಖ್): ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಲ್ವಾನ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 20 ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೇಹ್ ಆರ್ಮಿ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದರು.
3ನೇ ಪದಾತಿ ದಳದ ಜಿಒಸಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅರಿಂದಮ್ ಸಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಲ್ವಾನ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು 14,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರಕ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 2020ರ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ 20 ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯ ಸೇನಾ ದಿನದಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 14,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಆರ್ಒ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸ್ಮಾರಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶ ತನ್ನ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಮಾರಕದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 125 ಬಿಆರ್ಒ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ 28 ರಸ್ತೆಗಳು, 93 ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ರಸ್ತೆಗಳು, ನೈಜ- ಸಮಯದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಉಪಗ್ರಹ ಬೆಂಬಲ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಜಾಲಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.
