ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕನಸಿನ ಕಾರು ರೂಪಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್: ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬರೀ 26 ಸಾವಿರ!
ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಳಸಿ ತಾವೇ ಕಾರು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಹದ್ದೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವಕ.
Published : July 26, 2026 at 4:28 PM IST
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮೈದಾಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರೂಪಿಸಿದ ಅಗ್ಗದ ಈ ಕಾರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 26 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಕಾರು 40 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.
ಹೌದು. ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇಕುಲಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇತಂಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಥಿನಿ ಮಾಧವ್ ಗೌಡ್ ಎಂಬುವರು ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಈತ, ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಾನೇ ಕಾರೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಗುಜರಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ: ಮಾಧವ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಿನ್, ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ವಾಹನದ ಚಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಂಜಿನ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಗೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ವ್ಹೀಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು, ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
40 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ: "ಕಾರು ಸುಮಾರು 40 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾನು 26 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಯುವಕ ಮಾಧವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧವ್ ಅವರ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅವರಲ್ಲಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: