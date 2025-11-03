ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಇದು!: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ 290 ರೈತರನ್ನು ಸಾಲಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ
ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂರತ್ನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): 'ಹಣ ಅಂದರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ತಾನು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು. ಸೂರತ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಜಿರಾವಾಲಾ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 290 ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲಮುಕ್ತರಾದ ರೈತರು: ಅಮ್ರೀಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾ ಗ್ರಾಮದ 290 ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಾದಿತ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲು ತಾವು ಅಶಕ್ತರು ಎಂದು ಆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರು, ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದ ಜಿರಾ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 89,89,209 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ರೈತರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದೇ ರೈತರು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಂಚಿದ ಉದ್ಯಮಿ: ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ರೈತರು ಉದ್ಯಮಿಯ ಉದಾತ್ತಗೆ ಮನಸೋತು ಕಣ್ಣೀರಾದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನನ್ನಿಂದಾದ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಹಿರಿತನ ಮೆರೆದರು.
