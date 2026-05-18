ಮೇ 19ರಂದು ಆಗಸದಲ್ಲೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ! ನಗು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ

ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಗುಮೊಗ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗಲಿದೆ.

Published : May 18, 2026 at 5:23 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಮೇ ಮೂರನೇ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೌತುಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಮೇ 18 ಮತ್ತು 20ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸನಿಹ ಬರಲಿದ್ದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಹಾಗು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದ್ಬುತ ಘಟನಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅನೇಕರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಗು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟಾನವಾಳಿ. ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲಿರುವ ಶುಕ್ರ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ನಾಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7.10ರ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6.20ರ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6.40ರ ನಂತರ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಸತ್ತಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮದೆಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಉಪಗ್ರಹಗಳೂ ಸಹ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

