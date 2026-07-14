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ಶಾಖಮೂರು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆಕಾಡು; 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು!

ಅಮರಾವತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ADC) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹17.58 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

A Rainforest in Amaravati's Sakhamuru Park - A dense forest with over 20 000 trees and plants
20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು! (EENADU)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 10:17 AM IST

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ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಸೌಮ್ಯವಾದ ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಜಲಪಾತಗಳ ಝುಳು ಝುಳು ನಾದ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು - ಅದರ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಹೌದು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆಕಾಡು ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 300 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶಾಖಮೂರು ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಐದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮಿನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಲೆದಾಡುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮರಾವತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ADC) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹17.58 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಯಾವಾಕಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಗ್ಗು ಪೊದೆಗಳವರೆಗೆ ಏಳು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಲಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಕ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ನಿಜವಾದ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಲೆದಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ನೀಡಲಿದೆ.

ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಅದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು: ಮಳೆಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಮಂಜು ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ತುಂತುರು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮಳೆಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 3–4 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಫೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SAKHAMURU PARK
20 000 TREES AND PLANTS
DENSE FOREST
RAINFOREST

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