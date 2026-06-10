ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ: ಹೆತ್ತಮ್ಮ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಿತ; ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ
ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ತಂಡದ ಸಕಾಲಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 10, 2026 at 9:48 AM IST
ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಸೂರತ್ನ ವಲ್ಸಾದ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೋಟಾ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ರೈಲು ಕೋಟಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಜೂನ್ 9 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಲ್ಸಾದ್ - ಸುಬೇದಾರ್ಗಂಜ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಾ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸೌರಭ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಸೋನಿ ದೇವಿ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಲ್ಸಾದ್ನಿಂದ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಗೆ ರೈಲು ಏರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:50 ಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ರೈಲು ಕೋಟಾ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡವು 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸನಾ ಜಮೀಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಅಕಿಲಾ ಬಾನೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸೋನಿ ದೇವಿ ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಂಡವು ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು. ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಔಷಧ ನೀಡಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಜೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.